Шанорвне панство, а й точно - це що виходить, Тася ввела коміс за сторонній п2п, але прибрала коміс, якщо переказ на картку іншого банку робити в тас2ю ? Ну якщо так, забираю свої прокльони назад ))) Тася ще не остаточно зкурвилася )))
Завтра з ранку перевіримо... Цікаво-цікаво.
Чого чекати? У діючих тарифах п.4.7.3 виглядає так само. Ви чомусь раптом забули, що у tas2u є власні тарифи з п.1.2. Той пункт у тарифах Платівки означає лише, що ТАСька не візьме подвійну комісію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
klug написав:Чого чекати? У діючих тарифах п.4.7.3 виглядає так само. Ви чомусь раптом забули, що у tas2u є власні тарифи з п.1.2. Той пункт у тарифах Платівки означає лише, що ТАСька не візьме подвійну комісію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.