А елекронним переказом...не дешевше?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:50
jay2004
Через какое-то время будет как в Укрсибе с СМСками. Кассиры задолбутся свинкам по 5-10-15 грн. снимать.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53
Re: ТАСКОМБАНК
Ай, молодца! Ну для чего же так открыто топить за ТАЗик??
При переводе 100 гривен с Плативки (через TAS2U, 08,06,2020 12:06) рисует коммисию 5,45 грн . Спасибо, хоть сразу предупреждает. Кеды - наше всё ...[/quote]При чем тут топить, я лишь ссылаюсь на тарифы.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:54
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:58
Тільки гляньте...яка красуня...хіба можна не симпатизувати
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01
Квесторе_поверніться
Кому и кобыла невеста.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:03
Re: ТАСКОМБАНК
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:08
Re: ТАСКОМБАНК
Стрьомна взагалі то.
Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:14
Пункт
< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%
Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги.
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