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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3429343034313432>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:42

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Кеды - наше всё

А елекронним переказом...не дешевше?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:50

jay2004
Через какое-то время будет как в Укрсибе с СМСками. Кассиры задолбутся свинкам по 5-10-15 грн. снимать.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53

Re: ТАСКОМБАНК

jay2004 написав:
  Faceless написав:
uaprofi написав:[quote="4984722:Faceless"]Ну если не из tas2u тянуть то вроде ж нет?


уже всё есть п4.5. в лучшем виде 0,5% + 5 грн
Зато есть п 4.7.3


Ай, молодца! Ну для чего же так открыто топить за ТАЗик??

При переводе 100 гривен с Плативки (через TAS2U, 08,06,2020 12:06) рисует коммисию 5,45 грн :shock: :shock:. Спасибо, хоть сразу предупреждает. Кеды - наше всё :wink: ...[/quote]При чем тут топить, я лишь ссылаюсь на тарифы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:При чем тут топить, я лишь ссылаюсь на тарифы.

Признайтесь в симпатіях до Комси.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:55

Квесторе_поверніться
Признайтесь в любви к Катерине! :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:58

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Признайтесь в любви к Катерине! :mrgreen:

Тільки гляньте...яка красуня...хіба можна не симпатизувати
https://finclub.net/ua/analytics/katery ... entiv.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01

Квесторе_поверніться
Кому и кобыла невеста.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:03

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Тільки гляньте...яка красуня...
як відьма :evil:
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:08

Re: ТАСКОМБАНК

Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Признайтесь в любви к Катерине! :mrgreen:

Тільки гляньте...яка красуня...хіба можна не симпатизувати
https://finclub.net/ua/analytics/katery ... entiv.html
Стрьомна взагалі то.
Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:14

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Кеды - наше всё

А елекронним переказом...не дешевше?


Пункт 4.1.5.

< 10 000 - 5 грн.
≥ 10 000 - 0,5%
Оплата одноразово від суми операції у день надання послуги.
jay2004
 
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