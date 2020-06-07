Про Вашу любов до ТАЗіка вже ходять легенди; було б мені побоку - але вводите в оману своїми "лайфаками", за котрі форумчани ще й плюсують .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:18
Про Вашу любов до ТАЗіка вже ходять легенди; було б мені побоку - але вводите в оману своїми "лайфаками", за котрі форумчани ще й плюсують .
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:31
Це була певна маніпулятивна недомовка...ну буває.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 13:37
То цього пункту немає в тарифах? Кого я ввів в оману? Якщо в ТАСі затупили або з тарифами або з їх запуском сьогодні, чого претензії до мене?
Додано: Пон 08 чер, 2020 14:41
Та чего вы пристали к человеку? Сегодня выходной день, софт мог банально не обновиться , потому и рисует комис. Я сама с утра проверила. А вот завтра уже оправданий у таси не будет. Тут вон люди сэпы сегодня шлют и удивляются почему они так долго идут
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:18
Re: ТАСКОМБАНК
Непонятно, чего вы все ждёте, уже выше на пальцах объяснили, что нет комиссии по карте, чтобы не было двойной комиссии, так как все переводы в тас2ю на карты других банков идут с комиссией для всех карт тазика
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:23
Re: ТАСКОМБАНК
Ну что ж, все равно нет у них методов на Костю Сапрыкина
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:29
прално, доставайте кравчучки, одноразовые перчатки и остатки оксолинофой мази -- бум учить Тасю любить кэшлэсс
... а то она с таким подходом все больше становится похожей на прачечную
... делайте хоть что-нибудь!
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