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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3429343034313432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 206
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:18

  Faceless написав:Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було


Про Вашу любов до ТАЗіка вже ходять легенди; було б мені побоку - але вводите в оману своїми "лайфаками", за котрі форумчани ще й плюсують :shock: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:31

  jay2004 написав:
  Faceless написав:Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було


Про Вашу любов до ТАЗіка вже ходять легенди; було б мені побоку - але вводите в оману своїми "лайфаками", за котрі форумчани ще й плюсують :shock: .

Це була певна маніпулятивна недомовка...ну буває.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:37

  jay2004 написав:
  Faceless написав:Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було


Про Вашу любов до ТАЗіка вже ходять легенди; було б мені побоку - але вводите в оману своїми "лайфаками", за котрі форумчани ще й плюсують :shock: .

То цього пункту немає в тарифах? Кого я ввів в оману? Якщо в ТАСі затупили або з тарифами або з їх запуском сьогодні, чого претензії до мене?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:41

  jay2004 написав:
  Faceless написав:Симпатії в мене не тільки до ТАСу, в принципі. І жодних суттєвих проблем з ТАСом в мене не було


Про Вашу любов до ТАЗіка вже ходять легенди; було б мені побоку - але вводите в оману своїми "лайфаками", за котрі форумчани ще й плюсують :shock: .

Та чего вы пристали к человеку? Сегодня выходной день, софт мог банально не обновиться , потому и рисует комис. Я сама с утра проверила. А вот завтра уже оправданий у таси не будет. Тут вон люди сэпы сегодня шлют и удивляются почему они так долго идут :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:18

Re: ТАСКОМБАНК

Непонятно, чего вы все ждёте, уже выше на пальцах объяснили, что нет комиссии по карте, чтобы не было двойной комиссии, так как все переводы в тас2ю на карты других банков идут с комиссией для всех карт тазика
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:23

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:се переводы в тас2ю на карты других банков идут с комиссией для всех карт тазика

Ну что ж, все равно нет у них методов на Костю Сапрыкина :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:29

  ukrprom2014 написав:
  Stringer написав:се переводы в тас2ю на карты других банков идут с комиссией для всех карт тазика

Ну что ж, все равно нет у них методов на Костю Сапрыкина :)

прално, доставайте кравчучки, одноразовые перчатки и остатки оксолинофой мази -- бум учить Тасю любить кэшлэсс :mrgreen:
... а то она с таким подходом все больше становится похожей на прачечную :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:22

clientage и кеды, кеды стертые не забывать :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Якщо в ТАСі затупили або з тарифами або з їх запуском сьогодні, чого претензії до мене?

Комса нічого не затупив...все згідно тарифів.
Тарифи почали діяти від сьогодні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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