Так тарифи Т2Ю і карти можуть діяти послідовно.
По платівці вихід з допомогою Т2Ю на двір з комісом агрегатора (коміса карти немає).
А от по В5 буде і коміс Т2Ю і карти?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 19:54
Re: ТАСКОМБАНК
Так тарифи Т2Ю і карти можуть діяти послідовно.
По платівці вихід з допомогою Т2Ю на двір з комісом агрегатора (коміса карти немає).
А от по В5 буде і коміс Т2Ю і карти?
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