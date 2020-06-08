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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Я думаю, шо если они указывают стоимость услуг Т2Ю в Тарифах карты, то отдельные тарифы по Т2Ю нужно аннулировать
Или ОБА Тарифа действуют совместно?

Так тарифи Т2Ю і карти можуть діяти послідовно.
По платівці вихід з допомогою Т2Ю на двір з комісом агрегатора (коміса карти немає).
А от по В5 буде і коміс Т2Ю і карти?
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кред.лимит

Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться? :cry:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 01:48

  Rack написав:Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться? :cry:


не мучаться с тазом, а сменить на более лояльный и клиенто-ориентированный банк :wink:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 02:46

  Rack написав:Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться? :cry:

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 06:40

  Alex2007 написав:
  Rack написав:Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться? :cry:


не мучаться с тазом, а сменить на более лояльный и клиенто-ориентированный банк :wink:

Это будет самое мудрое решение. Сейчас Алка помогает выживать со своими рассрочками. :)
Ещё повезло, что хоть Пудру дали жене, тоже с 3к. А две Б5 пусть лежат теперь)
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:03

  Rack написав:Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться? :cry:

мені пару місяців тому підняли з 1К до 2К - радів дуже, бо не в кредитних справа, а у можливості розрахуватись в супермаркеті за кошик без поповнення :)
до того писав 3 заяви - відлуп
так що радійте 3К ... далі добавлять, колись ... можливо :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:46

Доброго дня.

Повідомляємо, що подати заявку на підвищення кредитного ліміту Ви можете звернувшись до відділення ТАСКОМБАНКу, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Звертаємо увагу, якщо розмір бажаного кредитного ліміту перевищує 30 тисяч гривень, Вам необхідно надати довідку про доходи за останні 6 місяців.
Шановний Клієнте, зауважуємо, що підвищення кредитного ліміту можливе за виконання наступних умов:

1.У Вас не було збільшення кредитного ліміту по цій карті за останні 6 міс.;
2.Ви користується карткою, по якій хоче збільшити кредитний ліміт, 3 і більше місяців;
3.У Вас немає поточного прострочення по кредитах в Банку;
4.У Вас немає факту прострочення 30+ днів за кредитами ТАСКОМБАНКу, за останні 6 місяців;
5.При оформленні кредитного ліміту на суму 30 тис. грн. і більше, обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує доходи.

Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного клієнта індивідуально!
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:56

TASCOMBANK
Добрый день. Если я уже просил на днях лимит и результат отрицательный, то следующую попытку можно делать через месяц?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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