Так тарифи Т2Ю і карти можуть діяти послідовно.
По платівці вихід з допомогою Т2Ю на двір з комісом агрегатора (коміса карти немає).
А от по В5 буде і коміс Т2Ю і карти?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 19:54
Re: ТАСКОМБАНК
Так тарифи Т2Ю і карти можуть діяти послідовно.
По платівці вихід з допомогою Т2Ю на двір з комісом агрегатора (коміса карти немає).
А от по В5 буде і коміс Т2Ю і карти?
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Додано: Вів 09 чер, 2020 00:20
кред.лимит
Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться?
Додано: Вів 09 чер, 2020 01:48
Додано: Вів 09 чер, 2020 02:46
viewtopic.php?p=4982442#p4982442
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 09 чер, 2020 06:40
Это будет самое мудрое решение. Сейчас Алка помогает выживать со своими рассрочками.
Ещё повезло, что хоть Пудру дали жене, тоже с 3к. А две Б5 пусть лежат теперь)
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Додано: Вів 09 чер, 2020 08:03
мені пару місяців тому підняли з 1К до 2К - радів дуже, бо не в кредитних справа, а у можливості розрахуватись в супермаркеті за кошик без поповнення
до того писав 3 заяви - відлуп
так що радійте 3К ... далі добавлять, колись ... можливо
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:46
Доброго дня.
Повідомляємо, що подати заявку на підвищення кредитного ліміту Ви можете звернувшись до відділення ТАСКОМБАНКу, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.
Звертаємо увагу, якщо розмір бажаного кредитного ліміту перевищує 30 тисяч гривень, Вам необхідно надати довідку про доходи за останні 6 місяців.
Шановний Клієнте, зауважуємо, що підвищення кредитного ліміту можливе за виконання наступних умов:
1.У Вас не було збільшення кредитного ліміту по цій карті за останні 6 міс.;
2.Ви користується карткою, по якій хоче збільшити кредитний ліміт, 3 і більше місяців;
3.У Вас немає поточного прострочення по кредитах в Банку;
4.У Вас немає факту прострочення 30+ днів за кредитами ТАСКОМБАНКу, за останні 6 місяців;
5.При оформленні кредитного ліміту на суму 30 тис. грн. і більше, обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує доходи.
Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного клієнта індивідуально!
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:56
TASCOMBANK
Добрый день. Если я уже просил на днях лимит и результат отрицательный, то следующую попытку можно делать через месяц?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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