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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:30
TAS2U зовсім зліг.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58
klug у меня открылся иб
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omb
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56
klug написав:
TAS2U зовсім зліг.
Поднялся
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guntherhouse777
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