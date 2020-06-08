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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58
klug у меня открылся иб
Кешбечные карты!
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:45
Сегодня вынес почти 3 фонда, и почти попрощался с ТАЗИКОМ). А тут ещё и ставки вниз(((
P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:30
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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