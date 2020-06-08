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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3431343234333434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:30

TAS2U зовсім зліг.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 546 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58

klug у меня открылся иб
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 08.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56

  klug написав:TAS2U зовсім зліг.

Поднялся
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4408
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 300 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:36

guntherhouse777 и снова упал (
Кассандра
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Повідомлень: 1051
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:45

  ramzes4 написав:Снижение депозитных ставок с сегодняшнего дня https://tascombank.ua/files/Usloviadep_09.06.2020.pdf


Сегодня вынес почти 3 фонда, и почти попрощался с ТАЗИКОМ). А тут ещё и ставки вниз(((
P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...
jay2004
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 258 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:30

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:почти 3 фонда

КУди розподілили якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33782
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:42

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Сегодня вынес почти 3 фонда


після читви гілки "валюта із ДС" прочитав як 3 ярди!
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 8619
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 563 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:почти 3 фонда

КУди розподілили якщо не секрет?


А-банк, Універсал, Моно (столби), Мегабанк.
jay2004
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 19.02.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 258 раз.
 
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  #<1 ... 3431343234333434
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