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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:30
TAS2U зовсім зліг.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:58
klug у меня открылся иб
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56
klug написав:
TAS2U зовсім зліг.
Поднялся
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guntherhouse777
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Додано: Вів 09 чер, 2020 17:36
guntherhouse777 и снова упал (
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Кассандра
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Додано: Вів 09 чер, 2020 17:45
Сегодня вынес почти 3 фонда, и почти попрощался с ТАЗИКОМ). А тут ещё и ставки вниз(((
P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...
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jay2004
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:30
jay2004 написав:
почти 3 фонда
КУди розподілили якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
почти 3 фонда
КУди розподілили якщо не секрет?
А-банк, Універсал, Моно (столби), Мегабанк.
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jay2004
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