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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:42

Re: ТАСКОМБАНК

Кешбек никто не выводил сегодня? Что пишет,что Возникла ошибка, попробуйте позже.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:ЗеЛох допоможе.

Я би туди не ліз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18

  jay2004 написав:P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...

на Григоренка? Представитель озвучивал,давненько правда, что там все исправились, не?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:22

  Alex2007 написав:
  Rack написав:Как повысить лимит по Б5 -подскажите? Я уже задолбался ее пополнять, это издевательство 3К лимита, куда жаловаться? :cry:


не мучаться с тазом, а сменить на более лояльный и клиенто-ориентированный банк :wink:

Алка 30к сходу,как довесок в бонусной ЭКОмаркета дала )) я в шоке
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33

  novichok написав:
  jay2004 написав:P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...

на Григоренка? Представитель озвучивал,давненько правда, что там все исправились, не?


Нет. Ничего не поменялось за полтора года (а как, на Григоренка, могло поменяться - если начальник отделения тот же?).
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 09 чер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:36

  _PORT_UA написав:Кешбек никто не выводил сегодня? Что пишет,что Возникла ошибка, попробуйте позже.

Утром выводил нормально.
Может Вы сегодня уже в неопер время пробовали и сумма висит в очереди? Или что-то допровелось после 21? Пробуйте завтра с 10
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:36

  _PORT_UA написав:Кешбек никто не выводил сегодня? Что пишет,что Возникла ошибка, попробуйте позже.

Выводил днём, без проблем.
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