|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:42
Кешбек никто не выводил сегодня? Что пишет,что Возникла ошибка, попробуйте позже.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58
jay2004 написав:
ЗеЛох допоможе.
Я би туди не ліз.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18
jay2004 написав:
P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...
на Григоренка? Представитель озвучивал,давненько правда, что там все исправились, не?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:22
Алка 30к сходу,как довесок в бонусной ЭКОмаркета дала )) я в шоке
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33
novichok написав: jay2004 написав:
P.S. Отделение на Позняках лучше обходить стороной - рыба гниёт с головы (отделения)...
на Григоренка? Представитель озвучивал,давненько правда, что там все исправились, не?
Нет. Ничего не поменялось за полтора года (а как, на Григоренка, могло поменяться - если начальник отделения тот же?).
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 09 чер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2277
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:36
_PORT_UA написав:
Кешбек никто не выводил сегодня? Что пишет,что Возникла ошибка, попробуйте позже.
Утром выводил нормально.
Может Вы сегодня уже в неопер время пробовали и сумма висит в очереди? Или что-то допровелось после 21? Пробуйте завтра с 10
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11589
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6863 раз.
- Подякували: 3088 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:36
_PORT_UA написав:
Кешбек никто не выводил сегодня? Что пишет,что Возникла ошибка, попробуйте позже.
Выводил днём, без проблем.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 601
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 08:51
Striker написав:TASCOMBANK
Добрый день. Если я уже просил на днях лимит и результат отрицательный, то следующую попытку можно делать через месяц?
Если хочется положительного - то минимум через 2, а лучше - 3. При чем пользоваться картой.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:30
Нагадайте, пліз, валюту на Вікенд потрібно закидати по номеру рахунку, касиру карту в руки не давати? Так найшвидше і без комісій?
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 733 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:52
apostol написав:
Нагадайте, пліз, валюту на Вікенд потрібно закидати по номеру рахунку, касиру карту в руки не давати? Так найшвидше і без комісій?
Саме так. ПаШпорт обов'язково не забудьте!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|