Невже очікуєте відставки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:48
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:02
Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%...
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:21
Re: ТАСКОМБАНК
Якщо буде виніс грошенят.
А так захід заллє ринок валютою і грошІ імярека нікому не будуть потрібні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:06
А віддавати Заходу не потрібно валюту? Чи вони дають безвоздмездно??
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