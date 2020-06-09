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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3433343434353436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:48

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:чи ЗеЛох допоможе


Невже очікуєте відставки? :)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:02

  V2 написав:
  jay2004 написав:чи ЗеЛох допоможе


Невже очікуєте відставки? :)


Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:21

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%.

Якщо буде виніс грошенят.
А так захід заллє ринок валютою і грошІ імярека нікому не будуть потрібні.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%.

Якщо буде виніс грошенят.
А так захід заллє ринок валютою і грошІ імярека нікому не будуть потрібні.


А віддавати Заходу не потрібно валюту? Чи вони дають безвоздмездно??
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
jay2004
 
Повідомлень: 2280
З нами з: 19.02.09
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Подякували: 258 раз.
 
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