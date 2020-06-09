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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:48
jay2004 написав:
чи ЗеЛох допоможе
Невже очікуєте відставки?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:02
V2 написав: jay2004 написав:
чи ЗеЛох допоможе
Невже очікуєте відставки?
Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%...
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jay2004
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:21
jay2004 написав:
Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%.
Якщо буде виніс грошенят.
А так захід заллє ринок валютою і грошІ імярека нікому не будуть потрібні.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:06
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%.
Якщо буде виніс грошенят.
А так захід заллє ринок валютою і грошІ імярека нікому не будуть потрібні.
А віддавати Заходу не потрібно валюту? Чи вони дають безвоздмездно??
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:12
jay2004 так это ж и берется на переотдать + немного на свои нужды
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Додано: Сер 10 чер, 2020 17:15
omb написав:jay2004
так это ж и берется на переотдать + немного на свои нужды
А где ж тогда 40% прироста ВВП за 5 лет?
Может, вернее, минус 40% за 5 лет
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:30
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Ні, звісно. Але підняття депоставок під Новий рік - 99,9%.
Якщо буде виніс грошенят.
А так захід заллє ринок валютою і грошІ імярека нікому не будуть потрібні.
До чого тут Захід до банків? Банкам НБУ друкує рефінанс. Нема дурних збирати по крапельці під 18%, якщо можна отримати гуртом під 8% і вкласти в ОВДП під ~10%, під заставу яких можна взяти ще більше рефінансу. Вкладники і позичальники давно стали зайвими у цій схемі (ну, хіба для годиться дозволяють щось вкласти). Доки ця схема жива, ніякого підвищення % не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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