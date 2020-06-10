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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3434343534363437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:22

  Квесторе_поверніться написав:Під 8% НБУ дає лише на 84 дні.

І так по колу. Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:23

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.

так може після віддачі взад старих боргів (тіла + %%) вже не буде що продавати на МБ!? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37

  greenozon написав:
  klug написав:Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.

так може після віддачі взад старих боргів (тіла + %%) вже не буде що продавати на МБ!? :)

Кажуть, що з нагоди корови з вірусом нам цього разу дозволять частину прогуляти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 3434343534363437
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