І так по колу. Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:22
І так по колу. Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:23
Re: ТАСКОМБАНК
так може після віддачі взад старих боргів (тіла + %%) вже не буде що продавати на МБ!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37
Кажуть, що з нагоди корови з вірусом нам цього разу дозволять частину прогуляти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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