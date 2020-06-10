І так по колу. Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:22
І так по колу. Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:23
Re: ТАСКОМБАНК
так може після віддачі взад старих боргів (тіла + %%) вже не буде що продавати на МБ!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37
Кажуть, що з нагоди корови з вірусом нам цього разу дозволять частину прогуляти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:53
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:08
klug
Снова ставки вниз пойдут.
Никому наши гроши не интересны.
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:12
Думаю семян/рассады прикупить и огород таки разбить на даче
Климат уже почти средиземноморский под Киёвом, думаю сокоро и бананы мона будет в открытом грунте выращивать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:07
Re: ТАСКОМБАНК
Кто-то пробовал подать заявку через сайт
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