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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3434343534363437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:22

  Квесторе_поверніться написав:Під 8% НБУ дає лише на 84 дні.

І так по колу. Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:23

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.

так може після віддачі взад старих боргів (тіла + %%) вже не буде що продавати на МБ!? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:37

  greenozon написав:
  klug написав:Ми у МВФ здебільшого теж беремо, щоб повернути.

так може після віддачі взад старих боргів (тіла + %%) вже не буде що продавати на МБ!? :)

Кажуть, що з нагоди корови з вірусом нам цього разу дозволять частину прогуляти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:30

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:І так по колу.

Аби шо ліквідне було в заставі...НБУ підставить плече.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:53

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:І так по колу.

Аби шо ліквідне було в заставі...НБУ підставить плече.

  klug написав:вкласти в ОВДП під ~10%, під заставу яких можна взяти ще більше рефінансу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:08

klug
https://nv.ua/ukr/biz/finance/oblikova- ... 93539.html
Снова ставки вниз пойдут.
Никому наши гроши не интересны.
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  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:12

  ukrprom2014 написав:klug
https://nv.ua/ukr/biz/finance/oblikova- ... 93539.html
Снова ставки вниз пойдут.
Никому наши гроши не интересны.

Думаю семян/рассады прикупить и огород таки разбить на даче
Климат уже почти средиземноморский под Киёвом, думаю сокоро и бананы мона будет в открытом грунте выращивать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:07

Re: ТАСКОМБАНК

Кто-то пробовал подать заявку через сайт https://refinance.tascombank.ua/?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:37

Re: ТАСКОМБАНК+ переліміт кешбека 777 грн

Колеги, а після досягнення суми кешбеку 777 грн, він буде нараховуватися далі і виплатиться наступного місяца чи подальші покупки будуть без кешбека цього місяца?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:43

  maxprofit написав:Колеги, а після досягнення суми кешбеку 777 грн, він буде нараховуватися далі і виплатиться наступного місяца чи подальші покупки будуть без кешбека цього місяца?

Будет насчитывается.
В первый раб день месяца станет доступным.
Вывод КБ тратит лимит 777 нового месяца.
Если не вывели, то в каждый второй день нового квартала КБ сгорает.

Сгорает только то, что можно было вывести, но не вывел.*
*Коллега рекомендовал уточнить)
guntherhouse777
 
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