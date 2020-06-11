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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54
Re: ТАСКОМБАНК
Закончился Доходный, все мои попытки обойтись безналом, кроме как погасить кредитки, наткнулись на комиссию. Пришлось прийти в кассу. На вопрос нач. отделения : почему, мы же такие хорошие. Ответил: что если банк заставляет прийти меня в отделение то я прихожу только для того чтобы разорвать отношения. На мой вопрос, как продолжать работать с банком по безналу, ответа не нашли.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:00
Re: ТАСКОМБАНК
Цікаво глянути на статистику ТАЗіка через 3 місяці - скільки винесуть??
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:18
Re: ТАСКОМБАНК
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