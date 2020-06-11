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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3435343634373438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54

Re: ТАСКОМБАНК

Закончился Доходный, все мои попытки обойтись безналом, кроме как погасить кредитки, наткнулись на комиссию. Пришлось прийти в кассу. На вопрос нач. отделения : почему, мы же такие хорошие. Ответил: что если банк заставляет прийти меня в отделение то я прихожу только для того чтобы разорвать отношения. На мой вопрос, как продолжать работать с банком по безналу, ответа не нашли.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:00

Re: ТАСКОМБАНК

Цікаво глянути на статистику ТАЗіка через 3 місяці - скільки винесуть??
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:18

Re: ТАСКОМБАНК

  pavyak написав:как продолжать работать с банком по безналу

С комиссией :)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:55

  Квесторе_поверніться написав:Під 8% НБУ дає лише на 84 дні. А ОВДП беруть на півтора роки під 10,5%.


що заважає взяти через 84 дні знову рефінанс?
навіщо відразу брати на 1,5 роки? коротших немає чи що?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:05

mephala Вам возможно будет сложно это понять, но у банков существует масса нормативов только по одной ликвидности (мгновенная, краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная). И для этих целей наличие больших "коротких" пассивов делает затруднительным приобретение "длинных" активов. То есть другими словами имея в источниках "короткий" рефинанс невозможно купить ОГВЗ с длинным сроком погашения, выдать долгосрочные кредиты и т.п. А эти активы как правило более выгодны в экономическом смысле. Потому их и "берут"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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