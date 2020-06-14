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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:54
Re: ТАСКОМБАНК
Закончился Доходный, все мои попытки обойтись безналом, кроме как погасить кредитки, наткнулись на комиссию. Пришлось прийти в кассу. На вопрос нач. отделения : почему, мы же такие хорошие. Ответил: что если банк заставляет прийти меня в отделение то я прихожу только для того чтобы разорвать отношения. На мой вопрос, как продолжать работать с банком по безналу, ответа не нашли.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:00
Re: ТАСКОМБАНК
Цікаво глянути на статистику ТАЗіка через 3 місяці - скільки винесуть??
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:18
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:55
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:05
mephala Вам возможно будет сложно это понять, но у банков существует масса нормативов только по одной ликвидности (мгновенная, краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная). И для этих целей наличие больших "коротких" пассивов делает затруднительным приобретение "длинных" активов. То есть другими словами имея в источниках "короткий" рефинанс невозможно купить ОГВЗ с длинным сроком погашения, выдать долгосрочные кредиты и т.п. А эти активы как правило более выгодны в экономическом смысле. Потому их и "берут"
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:08
на ветке глобуса другим делаете замечания за переход на личности а тут с места в карьер. это во первых.
во вторых тезис про ОВГЗ на 1,5 года и реф на 84 дня - это не мои слова.
в третьих я наоборт сказал что можно и короче взять ОВГЗ чем 1,5 года если реф короткий. да и реф на 84 дня это не аксиома. помнится мне НБУ собрался запускать программу рефа на 5 лет.
так что поменьше гонору.
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:37
господа а в свете последних изменений по тарифам кто-то узнавал у них лимит на количество сепов в день поднимается?
З.Ы.
помню было ограничение не больше трёх штук за день
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 02:11
хрень какая-то, на мои 6800 в креди-агриколе, ТАС предлагает всего по 9555... скромно экономию не считает... (это при равных сроках)
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:08
Я в пятницу вынесла наличными 220К - никто не уговаривал оставить.
Только температуру измеряли на входе.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:25
Во вторник вынес 555к - пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
Температуру не меряли).
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