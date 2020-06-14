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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:03
jay2004 написав:
пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
И какие были аргументы?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:12
2 фонда с 2х акков ушли в более спокойные гавани.
Жаль...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:13
omb написав: jay2004 написав:
пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
И какие были аргументы?
Начальник отделения начал нести чушь: мол, инкассация не приехала. Пришлось перейти на высокие тона - уже и в кассе "какие-то остатки" появились (без инкасации). И пошла стандартная песня: у нас сейчас "Акционный" депозит, и супер-пупер обслуживание, и т.п. и т.д.
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