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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:03
jay2004 написав:
пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
И какие были аргументы?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:12
2 фонда с 2х акков ушли в более спокойные гавани.
Жаль...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:13
omb написав: jay2004 написав:
пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
И какие были аргументы?
Начальник отделения начал нести чушь: мол, инкассация не приехала. Пришлось перейти на высокие тона - уже и в кассе "какие-то остатки" появились (без инкасации). И пошла стандартная песня: у нас сейчас "Акционный" депозит, и супер-пупер обслуживание, и т.п. и т.д.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:47
jay2004
"сделали все что могли"
понян
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:00
ось воно що!
тоді норм
до речі досить цікаво глянути наскільки депо-люди пошатнуть ТАС-ік своїм виносом після (треба розуміти) 19% пікнічка
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:58
lubopytnaya написав: jay2004 написав:
Цікаво глянути на статистику ТАЗіка через 3 місяці - скільки винесуть??
Я в пятницу вынесла наличными 220К - никто не уговаривал оставить.
Только температуру измеряли на входе.
Этап уговоров закончился при заявке всей суммы. В прошлый вторник забрал 240к, хоть и заказывал заранее говорили про инкассацию, мол может не успеют, но настоял и всю сумму подготовили заранее. Температуру на входе не измеряли
пусть Тазик разбирается со своими тарифами и оценит что ему выгоднее
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:05
Lost написав:
пусть Тазик разбирается со своими тарифами и оценит что ему выгоднее
Ви акцентували на тому, що з інкасацією їм треба напружуватися у зв'язку зі зміною тарифів, чи сподіваєтеся, що вони самі до цього додумаються?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:33
klug написав: Lost написав:
пусть Тазик разбирается со своими тарифами и оценит что ему выгоднее
Ви акцентували на тому, що з інкасацією їм треба напружуватися у зв'язку зі зміною тарифів, чи сподіваєтеся, що вони самі до цього додумаються?
Гадаю, там оперативно відслідковують відтік, але Джина випустили... Навіть, по цьому форуму вже сумарно 3 клієнта винесли 1 лям+ ...
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jay2004
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