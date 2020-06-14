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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3436343734383439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:34

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Во вторник вынес 555к

металеві у вас колего єнті самі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:03

  jay2004 написав:пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
И какие были аргументы?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:09

  greenozon написав:
  jay2004 написав:Во вторник вынес 555к

металеві у вас колего єнті самі :)


так, на 3 Акка... :wink:
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:12

Re: ТАСКОМБАНК

2 фонда с 2х акков ушли в более спокойные гавани.

Жаль...
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:13

  omb написав:
  jay2004 написав:пытались уговорить оставить, даже на повышенных тонах.
И какие были аргументы?


Начальник отделения начал нести чушь: мол, инкассация не приехала. Пришлось перейти на высокие тона - уже и в кассе "какие-то остатки" появились (без инкасации). И пошла стандартная песня: у нас сейчас "Акционный" депозит, и супер-пупер обслуживание, и т.п. и т.д.
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:47

jay2004 "сделали все что могли" :mrgreen: понян
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:00

  jay2004 написав:
  greenozon написав:
  jay2004 написав:Во вторник вынес 555к

металеві у вас колего єнті самі :)


так, на 3 Акка... :wink:


ось воно що!
тоді норм

до речі досить цікаво глянути наскільки депо-люди пошатнуть ТАС-ік своїм виносом після (треба розуміти) 19% пікнічка
:wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:58

  lubopytnaya написав:
  jay2004 написав:Цікаво глянути на статистику ТАЗіка через 3 місяці - скільки винесуть??

Я в пятницу вынесла наличными 220К - никто не уговаривал оставить.
Только температуру измеряли на входе.

Этап уговоров закончился при заявке всей суммы. В прошлый вторник забрал 240к, хоть и заказывал заранее говорили про инкассацию, мол может не успеют, но настоял и всю сумму подготовили заранее. Температуру на входе не измеряли :lol:
пусть Тазик разбирается со своими тарифами и оценит что ему выгоднее :mrgreen:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:05

  Lost написав:пусть Тазик разбирается со своими тарифами и оценит что ему выгоднее

Ви акцентували на тому, що з інкасацією їм треба напружуватися у зв'язку зі зміною тарифів, чи сподіваєтеся, що вони самі до цього додумаються?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:33

  klug написав:
  Lost написав:пусть Тазик разбирается со своими тарифами и оценит что ему выгоднее

Ви акцентували на тому, що з інкасацією їм треба напружуватися у зв'язку зі зміною тарифів, чи сподіваєтеся, що вони самі до цього додумаються?


Гадаю, там оперативно відслідковують відтік, але Джина випустили... Навіть, по цьому форуму вже сумарно 3 клієнта винесли 1 лям+ ...
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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