Додано: Пон 15 чер, 2020 16:12

Flamingo спасибо. Если верен второй вариант, непонятно, почему вторые 57 грн списались с дебетного субсчета (а не с кредитного), загнав его в минус. И как лучше сейчас поступить? Будут ли начисляться % за овердрафт вплоть до отвисания первой блокировки, которая теоретически произойдет через 30 дней? У горячки вразумительного ответа получить не удалось.