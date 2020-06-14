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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:14
Re: ТАСКОМБАНК
помогите разгадать ребус, который мне загадала Тася. Вчера оплачивал Викой онлайн (на сайте НП) за товар, отправленный "Новой почтой". К оплате сайт НП светил 517 грн, из которых продавцу следовало отправить 440 грн, 20 грн - НП за услугу перевода денег и 57 грн. - НП за услуги доставки. На Вике было 460 грн своих денег и достаточное количество кредитных. Если это важно, то эти 460 закинул по р2р незадолго до оплаты сторонним сервисом. После оплаты на карте осталось 20 грн своих денег и я спокойно закрыл Т2Ю. Сегодня захожу и вижу, что своих денег на карте уже -37грн. Я попал на овердрафт или это глюк тасиной псевдовыписки?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:23
З 16.07. вихід з Пудри чужим р2р стає платним - 1,5%+15грн.
UPD
Вносять зміни в програму "Заощаджуй на покупках... ", а саме - прикручують виключення по МСС по кредитним карткам
Востаннє редагувалось KVV в Пон 15 чер, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:34
Кащей
Може помиляюсь, ... але ці 440 грн пішли як переказ кредитних коштів фізичній особі по тарифу 4,9%+15грн... ~37грн.
Сторонній п2п ще не провівся по рахунку і все пішло з кредитних.
Додано: Пон 15 чер, 2020 15:36
Кащей смотрите, полагаю, что поскольку пополнение Виики было по р2р то система посчитала, что на момент платежа у Вас на счете своих денег нет. А значит наложка в сумме 440 грн., которая шла как перевод шла за кредитные по тарифу 4.9% от суммы +15 грн. То есть комис по этой операции составил 36,56 грн. - то есть почти те 37 грн., которых у Вас не хватает.
С другой стороны на Вашем скрине есть 2 платежа по 57 грн. - один в 16:31 (он латиницей - значит еще в блоке), второй в 16:47 (кирилица - значит скорее всего проведен по счету). Если вдруг была вторая блокировка (к примеру глюкануло приложение НП) то как раз выходите на 37 грн. (было 20 своих - блоканулось второй раз 57 - результат минус 37).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:12
Flamingo спасибо. Если верен второй вариант, непонятно, почему вторые 57 грн списались с дебетного субсчета (а не с кредитного), загнав его в минус. И как лучше сейчас поступить? Будут ли начисляться % за овердрафт вплоть до отвисания первой блокировки, которая теоретически произойдет через 30 дней? У горячки вразумительного ответа получить не удалось.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:19
вам надо дождаться, когда проведется ваш п2п перевод на вику, что там у вас по нему в выписке?
ну и конечно, так делать не надо было - либо сэп, но это был выходной, либо с ощадного снимать
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