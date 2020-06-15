Кащей Я вообще думаю, что как бы это у вас не получилась ситуация, как тут раньше писали по Розетке и некоторым другим продаванам, когда шел сначала блок, а потом списание без учета этого блока, а в блоке суммы болтались не пойми сколько. Вы там по смс-кам еще гляньте у Вас там сумма кэшбека в смс-ках прописана на эти 57 грн.? Если стоит 0, то точно у Вас прошла схема "Розетки" а значит проблема в этом блоке и втором списании, а значит надо будет с горячкой решать еще и вопрос кэшбека.