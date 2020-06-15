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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:53
Stringer написав:
походу вырубили траспорт, опсосы и провайдеров
+ комуналка мсс 4900
Віки це не стосується адже там інша Програма
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KVV
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:03
KVV написав: Stringer написав:
походу вырубили траспорт, опсосы и провайдеров
+ комуналка мсс 4900
Віки це не стосується адже там інша Програма
Так а по Пудре? Там же были аптеки и одежда, какая коммуналка?
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wig
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:04
wig
Программа одна для Б5 и Пудры.
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Vorlon
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:06
Кащей Я вообще думаю, что как бы это у вас не получилась ситуация, как тут раньше писали по Розетке и некоторым другим продаванам, когда шел сначала блок, а потом списание без учета этого блока, а в блоке суммы болтались не пойми сколько. Вы там по смс-кам еще гляньте у Вас там сумма кэшбека в смс-ках прописана на эти 57 грн.? Если стоит 0, то точно у Вас прошла схема "Розетки" а значит проблема в этом блоке и втором списании, а значит надо будет с горячкой решать еще и вопрос кэшбека.
Так это с самого начала было понятно, что был блок без кэшбэка. А потом еще одно списание без учета этого блока. Вопрос, как это теперь лучше разрулить.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Кащей
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:12
расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5
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v57
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:13
Кащей написав:
Так это с самого начала было понятно, что был блок без кэшбэка. А потом еще одно списание без учета этого блока. Вопрос, как это теперь лучше разрулить.
По любому от греха прежде всего закрывайте срочно минус. Если все уже провелось и остался один блок - начинайте торбить горячку во первых с вопросом по кэшбеку (если его не было в смс), во вторых чтобы убрали блок и вам вернули на счет (бейте на то что такая сумма прошла и платили вы лишь однажды и это все выдумки Таси), в третьих уточните не насчитали ли уже чего за тех.овер и не надо ли его гасить (скорее всего нет но лучше перебдеть)
Как-то так.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:42
Vorlon написав:wig
Программа одна для Б5 и Пудры.
І Платівка туди ж.
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KVV
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:47
v57 написав:
расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5
1% по Б5 дають на всі інші операції за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
2% на АЗС і супермаркети без змін
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:49
KVV написав: v57 написав:
расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5
1% по Б5 дають на всі інші операції за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
2% на АЗС і супермаркети без змін
але * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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