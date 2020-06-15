RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3438343934403441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:53

  Stringer написав:походу вырубили траспорт, опсосы и провайдеров

+ комуналка мсс 4900

Віки це не стосується адже там інша Програма
KVV
 
Повідомлень: 437
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:03

  KVV написав:
  Stringer написав:походу вырубили траспорт, опсосы и провайдеров

+ комуналка мсс 4900

Віки це не стосується адже там інша Програма


Так а по Пудре? Там же были аптеки и одежда, какая коммуналка?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:04

wig
Программа одна для Б5 и Пудры.
Vorlon
 
Повідомлень: 8408
З нами з: 14.06.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:06

Re: ТАСКОМБАНК

Кащей Я вообще думаю, что как бы это у вас не получилась ситуация, как тут раньше писали по Розетке и некоторым другим продаванам, когда шел сначала блок, а потом списание без учета этого блока, а в блоке суммы болтались не пойми сколько. Вы там по смс-кам еще гляньте у Вас там сумма кэшбека в смс-ках прописана на эти 57 грн.? Если стоит 0, то точно у Вас прошла схема "Розетки" а значит проблема в этом блоке и втором списании, а значит надо будет с горячкой решать еще и вопрос кэшбека.
Так это с самого начала было понятно, что был блок без кэшбэка. А потом еще одно списание без учета этого блока. Вопрос, как это теперь лучше разрулить.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 30.08.09
Подякував: 142 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:12

расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5
v57
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 14.03.10
Подякував: 94 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:13

  Кащей написав:Так это с самого начала было понятно, что был блок без кэшбэка. А потом еще одно списание без учета этого блока. Вопрос, как это теперь лучше разрулить.

По любому от греха прежде всего закрывайте срочно минус. Если все уже провелось и остался один блок - начинайте торбить горячку во первых с вопросом по кэшбеку (если его не было в смс), во вторых чтобы убрали блок и вам вернули на счет (бейте на то что такая сумма прошла и платили вы лишь однажды и это все выдумки Таси), в третьих уточните не насчитали ли уже чего за тех.овер и не надо ли его гасить (скорее всего нет но лучше перебдеть)
Как-то так.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4592
З нами з: 20.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:42

  Vorlon написав:wig
Программа одна для Б5 и Пудры.

І Платівка туди ж.
KVV
 
Повідомлень: 437
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:47

  v57 написав:расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5

1% по Б5 дають на всі інші операції за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

2% на АЗС і супермаркети без змін
KVV
 
Повідомлень: 437
З нами з: 29.11.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:49

  KVV написав:
  v57 написав:расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5

1% по Б5 дають на всі інші операції за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

2% на АЗС і супермаркети без змін
але * за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 220
З нами з: 12.01.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3438343934403441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, mikos, sens і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1560)
15.06.2020 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.