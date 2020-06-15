+ комуналка мсс 4900
Віки це не стосується адже там інша Програма
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 16:53
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:03
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:06
Re: ТАСКОМБАНК
Так это с самого начала было понятно, что был блок без кэшбэка. А потом еще одно списание без учета этого блока. Вопрос, как это теперь лучше разрулить.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:12
расписали бы эту красную зирочку словами
шо осталось и шо убрали с1% на б5
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:13
По любому от греха прежде всего закрывайте срочно минус. Если все уже провелось и остался один блок - начинайте торбить горячку во первых с вопросом по кэшбеку (если его не было в смс), во вторых чтобы убрали блок и вам вернули на счет (бейте на то что такая сумма прошла и платили вы лишь однажды и это все выдумки Таси), в третьих уточните не насчитали ли уже чего за тех.овер и не надо ли его гасить (скорее всего нет но лучше перебдеть)
Как-то так.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:47
1% по Б5 дають на всі інші операції за виключенням операції з такими МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
2% на АЗС і супермаркети без змін
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:40
Re: ТАСКОМБАНК
я смотрю, все валютные субсчета у Вики с одним номером. Как на него СЭПить? Или там разберутся и зачислят, куда нужно?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:43
Там разберутся 100%. Много раз переводил грн. - ни разу не промахнулись
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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