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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3439344034413442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:58

Re: ТАСКОМБАНК

Так, что тут обрезали (табличку сделал больше для себя, но вдруг кому пригодится):
4900/4899 - комуналка/кабельное (отстой, жадины)
4111 - пассажирские перевозки (метрополитен, если кто пользуется)
4812 - продажи телекоммуникационного оборудования (магазины мобильных телефонов/аксессуаров)
4814/4816 - продажи телекоммуникационных услуг (провайдеры, возможно, пополнение мобильных)
5511 - Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг
5521 - Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)
5561 - Дома-автоприцепы, жилые неразборные и грузовые прицепы (какая жалость, хотел автодом прикупить)
5571 - Продажа мотоциклов
5735 - Магазины звукозаписи
6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда (не уверен что много кто из них принимал карты)
7311 - Рекламные услуги (визиток с кэшбеком теперь не напечатать)
7399 - Бизнес услуги – нигде более не классифицированные, издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч, семинары, слесари, услуги почты и упаковки (включая продажу марок) (по моему, один из множества терминалов Каприкорна с таким МСС, но это не точно)
7523 - Паркинги и гаражи (обидно)
7994 - Галереи/учреждения видеоигр. Точки, которые используют интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии.
9211 - Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку (странно, что раньше было)
9222 - Штрафы. Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают местные и государственные взыскания и штрафы (Хм... Приурочили к автоматической видеофиксации?)
9223 - Платежи по залогам и облигациям (WTF?)
9311 - Налоговые платежи (знал бы раньше...)
9399 - Правительственные услуги - нигде более не классифицированные (Оформление загранпаспорта теперь без КБ)
9402 - Почтовые услуги (только правительственные) (Укрпочта - всё).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:16

вот смысл теперь платить в вышеуказанных магазинах картой?
за это же теперь нет никаких плюшек...
и с плативки деньги предлагают забирать только налом...
я правильно понимаю они постепенно переводят людей в нал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:19

uaprofi
Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:21

Re: ТАСКОМБАНК

С учётом изменений по программе кешбека Б5 без лимита фактически становиться неинтересной :( Я прав?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:31

  MASolomko написав:С учётом изменений по программе кешбека Б5 без лимита фактически становиться неинтересной :( Я прав?

Она и до этого была неинтересной) Лучше Альфой/Моней/любой другой с грейсом 60 дней купить за кредитные без кэшбэка, чем с 1% кэшбэка за свои. Только для обмена нужна.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:32

  Amid написав:Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы

Что в тодо, что в коне - исключений не меньше
Украина - богатая страна!
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