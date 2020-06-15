Так, что тут обрезали (табличку сделал больше для себя, но вдруг кому пригодится): 4900/4899 - комуналка/кабельное (отстой, жадины) 4111 - пассажирские перевозки (метрополитен, если кто пользуется) 4812 - продажи телекоммуникационного оборудования (магазины мобильных телефонов/аксессуаров) 4814/4816 - продажи телекоммуникационных услуг (провайдеры, возможно, пополнение мобильных) 5511 - Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг 5521 - Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных) 5561 - Дома-автоприцепы, жилые неразборные и грузовые прицепы (какая жалость, хотел автодом прикупить) 5571 - Продажа мотоциклов 5735 - Магазины звукозаписи 6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда (не уверен что много кто из них принимал карты) 7311 - Рекламные услуги (визиток с кэшбеком теперь не напечатать) 7399 - Бизнес услуги – нигде более не классифицированные, издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч, семинары, слесари, услуги почты и упаковки (включая продажу марок) (по моему, один из множества терминалов Каприкорна с таким МСС, но это не точно) 7523 - Паркинги и гаражи (обидно) 7994 - Галереи/учреждения видеоигр. Точки, которые используют интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии. 9211 - Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку (странно, что раньше было) 9222 - Штрафы. Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают местные и государственные взыскания и штрафы (Хм... Приурочили к автоматической видеофиксации?) 9223 - Платежи по залогам и облигациям (WTF?) 9311 - Налоговые платежи (знал бы раньше...) 9399 - Правительственные услуги - нигде более не классифицированные (Оформление загранпаспорта теперь без КБ) 9402 - Почтовые услуги (только правительственные) (Укрпочта - всё).
вот смысл теперь платить в вышеуказанных магазинах картой? за это же теперь нет никаких плюшек... и с плативки деньги предлагают забирать только налом... я правильно понимаю они постепенно переводят людей в нал?
uaprofi Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы
Amid написав:Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы
MASolomko написав:ps Тенденция у Таси не очень То с моней поругались, то гайки закручивают. Интернет-банкинг не развивается, всё в отделение и нал загоняют...
Тася все больше и больше становится своей жирной ж-пой к клиентам. Правильно делает тот, кто выносит отсюда свои монеты. Был еще смысл платить комуналь через некст.примата. Теперь и это бесмысленно. Ганьба. Нах теперь тот лимит?
Amid написав:Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы
Тем не менее хоть мне данные изменения тоже вносят массу неудобств в уже налаженные процессы, не могу не отметить принципиальное отличие действий Таси от того же Шаромыги. Не погрешу против истины, если скажу, что тут тоже имеют свой "зуб" на "свиней" тем не менее никаких репрессий, никаких оформлений задним числом объявлений на сайте и пр. рукоблудия. За месяц предупредили, а там сами решайте кто куда - на выход или дальше "свинствовать" в изменившихся условиях... но АбЫднА
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ