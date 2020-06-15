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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3440344134423443>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:58

Re: ТАСКОМБАНК

Так, что тут обрезали (табличку сделал больше для себя, но вдруг кому пригодится):
4900/4899 - комуналка/кабельное (отстой, жадины)
4111 - пассажирские перевозки (метрополитен, если кто пользуется)
4812 - продажи телекоммуникационного оборудования (магазины мобильных телефонов/аксессуаров)
4814/4816 - продажи телекоммуникационных услуг (провайдеры, возможно, пополнение мобильных)
5511 - Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг
5521 - Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)
5561 - Дома-автоприцепы, жилые неразборные и грузовые прицепы (какая жалость, хотел автодом прикупить)
5571 - Продажа мотоциклов
5735 - Магазины звукозаписи
6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда (не уверен что много кто из них принимал карты)
7311 - Рекламные услуги (визиток с кэшбеком теперь не напечатать)
7399 - Бизнес услуги – нигде более не классифицированные, издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч, семинары, слесари, услуги почты и упаковки (включая продажу марок) (по моему, один из множества терминалов Каприкорна с таким МСС, но это не точно)
7523 - Паркинги и гаражи (обидно)
7994 - Галереи/учреждения видеоигр. Точки, которые используют интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии.
9211 - Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку (странно, что раньше было)
9222 - Штрафы. Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают местные и государственные взыскания и штрафы (Хм... Приурочили к автоматической видеофиксации?)
9223 - Платежи по залогам и облигациям (WTF?)
9311 - Налоговые платежи (знал бы раньше...)
9399 - Правительственные услуги - нигде более не классифицированные (Оформление загранпаспорта теперь без КБ)
9402 - Почтовые услуги (только правительственные) (Укрпочта - всё).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:16

вот смысл теперь платить в вышеуказанных магазинах картой?
за это же теперь нет никаких плюшек...
и с плативки деньги предлагают забирать только налом...
я правильно понимаю они постепенно переводят людей в нал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:19

uaprofi
Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:21

Re: ТАСКОМБАНК

С учётом изменений по программе кешбека Б5 без лимита фактически становиться неинтересной :( Я прав?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:31

  MASolomko написав:С учётом изменений по программе кешбека Б5 без лимита фактически становиться неинтересной :( Я прав?

Она и до этого была неинтересной) Лучше Альфой/Моней/любой другой с грейсом 60 дней купить за кредитные без кэшбэка, чем с 1% кэшбэка за свои. Только для обмена нужна.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:32

  Amid написав:Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы

Что в тодо, что в коне - исключений не меньше
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Она и до этого была неинтересной)
Ну тут ожидал, что Тася захочет кредитный лимит налить :lol: А так платёжной картой более-менее выгодно было оплачивать в конце месяца.

ps Тенденция у Таси не очень :( То с моней поругались, то гайки закручивают. Интернет-банкинг не развивается, всё в отделение и нал загоняют...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:27

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:ps Тенденция у Таси не очень То с моней поругались, то гайки закручивают. Интернет-банкинг не развивается, всё в отделение и нал загоняют...


Тася все больше и больше становится своей жирной ж-пой к клиентам.
Правильно делает тот, кто выносит отсюда свои монеты.
Был еще смысл платить комуналь через некст.примата. Теперь и это бесмысленно. Ганьба.
Нах теперь тот лимит?
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:32

  Вкладчик1234 написав:
  Amid написав:Вроде ТОДО 1% с почти всех, но я не углублялся в тарифы этой карты. И у Конкорда акция 1% по всем картам до конца лета даже по старым Инджоям, но прочитал об этом сегодня, не углублялся в тарифы

Что в тодо, что в коне - исключений не меньше

Не забувайте ще про податки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52

Тем не менее хоть мне данные изменения тоже вносят массу неудобств в уже налаженные процессы, не могу не отметить принципиальное отличие действий Таси от того же Шаромыги. Не погрешу против истины, если скажу, что тут тоже имеют свой "зуб" на "свиней" тем не менее никаких репрессий, никаких оформлений задним числом объявлений на сайте и пр. рукоблудия. За месяц предупредили, а там сами решайте кто куда - на выход или дальше "свинствовать" в изменившихся условиях...
но АбЫднА :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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