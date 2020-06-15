Додано: Пон 15 чер, 2020 18:58

Так, что тут обрезали (табличку сделал больше для себя, но вдруг кому пригодится):

4900/4899 - комуналка/кабельное (отстой, жадины)

4111 - пассажирские перевозки (метрополитен, если кто пользуется)

4812 - продажи телекоммуникационного оборудования (магазины мобильных телефонов/аксессуаров)

4814/4816 - продажи телекоммуникационных услуг (провайдеры, возможно, пополнение мобильных)

5511 - Легковой и грузовой транспорт – продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг

5521 - Продажа легковых и грузовых автомобилей (только подержанных)

5561 - Дома-автоприцепы, жилые неразборные и грузовые прицепы (какая жалость, хотел автодом прикупить)

5571 - Продажа мотоциклов

5735 - Магазины звукозаписи

6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - Аренда (не уверен что много кто из них принимал карты)

7311 - Рекламные услуги (визиток с кэшбеком теперь не напечатать)

7399 - Бизнес услуги – нигде более не классифицированные, издательские компании, компании по организации конференций, планировщики встреч, семинары, слесари, услуги почты и упаковки (включая продажу марок) (по моему, один из множества терминалов Каприкорна с таким МСС, но это не точно)

7523 - Паркинги и гаражи (обидно)

7994 - Галереи/учреждения видеоигр. Точки, которые используют интерактивные игры и развлекательные машины, такие как музыкальные автоматы, видеоигры, пинбольные машины, пейнтбол и игры с лазертегом, механические игры и будки мгновенной фотографии.

9211 - Судебные выплаты, включая алименты и детскую поддержку (странно, что раньше было)

9222 - Штрафы. Правительственные учреждения, которые управляют и обрабатывают местные и государственные взыскания и штрафы (Хм... Приурочили к автоматической видеофиксации?)

9223 - Платежи по залогам и облигациям (WTF?)

9311 - Налоговые платежи (знал бы раньше...)

9399 - Правительственные услуги - нигде более не классифицированные (Оформление загранпаспорта теперь без КБ)

9402 - Почтовые услуги (только правительственные) (Укрпочта - всё).