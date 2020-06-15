Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
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Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
используйте обоих. Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету
Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день. КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений. Тас вроде как выдавал. У КоКо 3% на текущем, у Таси подобный % на неразрывных депо. З.Ы. но наверное мало кто знает будущее...