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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3440344134423443 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 207 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 49 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 28 Всього голосів : 207 Додано: Пон 15 чер, 2020 22:14 Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит. Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:

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Повідомлень: 632 З нами з: 15.02.20 Подякував: 46 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:17 Striker написав: Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит. Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.

используйте обоих.

Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету используйте обоих.Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11647 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6889 раз. Подякували: 3102 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2020 00:17 Re: ТАСКОМБАНК Striker написав: Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит. Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.



у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день.

КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений.

Тас вроде как выдавал.

У КоКо 3% на текущем, у Таси подобный % на неразрывных депо.

З.Ы.

но наверное мало кто знает будущее... у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день.КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений.Тас вроде как выдавал.У КоКо 3% на текущем, у Таси подобный % на неразрывных депо.З.Ы.но наверное мало кто знает будущее... ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) uaprofi

Повідомлень: 3959 З нами з: 21.04.11 Подякував: 565 раз. Подякували: 382 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3440344134423443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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