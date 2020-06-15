RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3440344134423443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:14

Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:17

  Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.

используйте обоих.
Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11648
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6889 раз.
Подякували: 3103 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.


у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день.
КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений.
Тас вроде как выдавал.
У КоКо 3% на текущем, у Таси подобный % на неразрывных депо.
З.Ы.
но наверное мало кто знает будущее...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 21.04.11
Подякував: 565 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 07:51

  Вкладчик1234 написав:используйте обоих.
Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету

В идеале переложить в Конкорд хотя бы под 3% (или 3.25 на 3 месяца), а потом поменять при необходимости в ТАСе, но возникает ряд проблем:
1. Нужно будет побегать.
2. Конкорд может и не выдать, т.к. самолёт не долетел и т.д.
Есть ещё вариант просто забить и ждать, самый простой из всех.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 07:59

  uaprofi написав:у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день.
КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений.

Да, я анализировал курсы начиная с 9 марта, когда пошёл рост, тут СоСо даже хуже Привата. Поэтому я до сих пор и сижу с валютой в ТАСе за просто так.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 15.02.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3440344134423443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (490)
16.06.2020 08:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.