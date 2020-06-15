Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
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Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
используйте обоих. Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету
Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день. КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений. Тас вроде как выдавал. У КоКо 3% на текущем, у Таси подобный % на неразрывных депо. З.Ы. но наверное мало кто знает будущее...
Вкладчик1234 написав:используйте обоих. Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету
В идеале переложить в Конкорд хотя бы под 3% (или 3.25 на 3 месяца), а потом поменять при необходимости в ТАСе, но возникает ряд проблем: 1. Нужно будет побегать. 2. Конкорд может и не выдать, т.к. самолёт не долетел и т.д. Есть ещё вариант просто забить и ждать, самый простой из всех.
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uaprofi написав:у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день. КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений.
Да, я анализировал курсы начиная с 9 марта, когда пошёл рост, тут СоСо даже хуже Привата. Поэтому я до сих пор и сижу с валютой в ТАСе за просто так.
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