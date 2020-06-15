Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
используйте обоих. Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету
Striker написав:Сегодня смотрел валютные депо у ТАСи, без слёз тяжело смотреть. Но вот что мне тут действительно нравится, так это курсы. Почти всегда хорошие биды и аски, т.е. купленную валюту можно потом слить по адекватному курсу. Вот разрываюсь и не могу определиться, одевать кеды и выносить доллары отсюда в Конкорд под 3% или оставить. Разница в курсах на взлётах нивелирует эти 3%. Но ещё до сих пор жива обида, что не дают лимит.
у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день. КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений. Тас вроде как выдавал. У КоКо 3% на текущем, у Таси подобный % на неразрывных депо. З.Ы. но наверное мало кто знает будущее...
Вкладчик1234 написав:используйте обоих. Но лучший курс даёт больше профита, чем копейки на счету
В идеале переложить в Конкорд хотя бы под 3% (или 3.25 на 3 месяца), а потом поменять при необходимости в ТАСе, но возникает ряд проблем: 1. Нужно будет побегать. 2. Конкорд может и не выдать, т.к. самолёт не долетел и т.д. Есть ещё вариант просто забить и ждать, самый простой из всех.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
uaprofi написав:у КоКо за время от начала карантина были буквально считанные дни когда можно было выйти в гривну по адекватному курсу, у Таси адекватные или интересные курсы фактически были через день. КоКо фактически не выдавал валюту и мало отделений.
Да, я анализировал курсы начиная с 9 марта, когда пошёл рост, тут СоСо даже хуже Привата. Поэтому я до сих пор и сижу с валютой в ТАСе за просто так.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Кащей Я вообще думаю, что как бы это у вас не получилась ситуация, как тут раньше писали по Розетке и некоторым другим продаванам, когда шел сначала блок, а потом списание без учета этого блока, а в блоке суммы болтались не пойми сколько. Вы там по смс-кам еще гляньте у Вас там сумма кэшбека в смс-ках прописана на эти 57 грн.? Если стоит 0, то точно у Вас прошла схема "Розетки" а значит проблема в этом блоке и втором списании, а значит надо будет с горячкой решать еще и вопрос кэшбека.
Так это с самого начала было понятно, что был блок без кэшбэка. А потом еще одно списание без учета этого блока. Вопрос, как это теперь лучше разрулить.
Напишу для истории, чем закончилось. Как показал анализ, по какому-то глюку с дебетного счета Вики списался не только р2р перевод продавцу, но и оплата услуг НП. В результате там образовался минус. Минут 40 я потратил на общение с ГЛ, несколько раз перезванивал, чтобы поменять оператора (удивительно упорные там девочки, стоят на своем насмерть, пункты ДКБО даже приводят в доказательство своей правоты)- в итоге добился, чтобы составили заявку в техотдел и в тот же вечер -37грн овердрафта с дебетного счета исчезли и перекочевали на кредитный, увеличив сумму кредитной задолженности. Выводы: получается, что сторонние р2р пополнения Тася проводит почти мгновенно даже в выходной день.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS 100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w