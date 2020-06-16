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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:41
Опустошил ТАСю под 0. А всего-то нужно было дать мне лимит на Б5.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Сер 17 чер, 2020 11:49
Комсі подяка за депо під 19%...на жаль все рано чи пізно закінчується.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 13:06
ребята, а вот этот
там ограничений на пополнения нет? (т.е. можно оформить на 1тыс, а пополнить на 10тыс?)
выплата 2 раза в месяц это только по гривневым вкладам? по валютгым выходит такого нету?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 13:37
Треба брати на 1000...а там через 3 місяці видно буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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