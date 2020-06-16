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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3441344234433444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:41

Опустошил ТАСю под 0. :) А всего-то нужно было дать мне лимит на Б5. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:49

  Striker написав:Опустошил ТАСю под 0. :) А всего-то нужно было дать мне лимит на Б5. :lol:

Комсі подяка за депо під 19%...на жаль все рано чи пізно закінчується.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:06

ребята, а вот этот «Акційний вклад»можно оформить только на отделении?
там ограничений на пополнения нет? (т.е. можно оформить на 1тыс, а пополнить на 10тыс?)
выплата 2 раза в месяц это только по гривневым вкладам? по валютгым выходит такого нету?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:37

  uaprofi написав:ребята, а вот этот «Акційний вклад»можно оформить только на отделении?
там ограничений на пополнения нет? (т.е. можно оформить на 1тыс, а пополнить на 10тыс?)
выплата 2 раза в месяц это только по гривневым вкладам? по валютгым выходит такого нету?

Треба брати на 1000...а там через 3 місяці видно буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33830
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
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  #<1 ... 3441344234433444
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