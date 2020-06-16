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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3442344334443445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:33

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:Там ставка всего 12,5% и пополнение лишь три месяца - в топку

где больше?
нужен депо на полгода ... и хотябы чтобы до конца лета было пополнение практически без ограничений
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:38

  uaprofi написав:
  Stringer написав:Там ставка всего 12,5% и пополнение лишь три месяца - в топку

где больше?
нужен депо на полгода ... и хотябы чтобы до конца лета было пополнение практически без ограничений

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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:39

  uaprofi написав:
  Stringer написав:Там ставка всего 12,5% и пополнение лишь три месяца - в топку

где больше?
нужен депо на полгода ... и хотябы чтобы до конца лета было пополнение практически без ограничений

Ну если денег очень много, то уже нигде... но потом же весь год эта гривна будет лежать под эти нищебродские 12,5%... не понимаю :shock:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:52

Stringer если курс будет укрепляться, то норм варик в принципе
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:59

  omb написав:Stringer если курс будет укрепляться, то норм варик в принципе

Всі чекають восени підвищення % по депо.
Але якщо деполюдей чекає доля що цього не станеться то 12,5% буде жир.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:01

  omb написав:Stringer если курс будет укрепляться, то норм варик в принципе

А если нет?!
Я никому не рекомендую играть в угадайку со сбережениями, лучше по 9-10% в свободном доступе, чем за 2 % годовых так рисковать.
У меня к примеру есть нормальные столбики по 17, и то я их пока не пополняю
Stringer
 
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