где больше?
нужен депо на полгода ... и хотябы чтобы до конца лета было пополнение практически без ограничений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:33
Re: ТАСКОМБАНК
где больше?
нужен депо на полгода ... и хотябы чтобы до конца лета было пополнение практически без ограничений
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:38
Беріть в Комси не сумнівайтесь...жаль 1000 грн?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 14:39
Ну если денег очень много, то уже нигде... но потом же весь год эта гривна будет лежать под эти нищебродские 12,5%... не понимаю
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:52
Stringer если курс будет укрепляться, то норм варик в принципе
Кешбечные карты!
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:59
Всі чекають восени підвищення % по депо.
Але якщо деполюдей чекає доля що цього не станеться то 12,5% буде жир.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:01
А если нет?!
Я никому не рекомендую играть в угадайку со сбережениями, лучше по 9-10% в свободном доступе, чем за 2 % годовых так рисковать.
У меня к примеру есть нормальные столбики по 17, и то я их пока не пополняю
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