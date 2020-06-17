В Тас2Ю указана макс. сумма пополнения, которая уменьшается после каждого пополнения. После полной "доливки", которая равна сумме вклада, указано пополнение от 1000 до 0. Минимум, тысяча, но ноль. Как у Голохвастова:"Да, да, но нет".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:52
В Тас2Ю указана макс. сумма пополнения, которая уменьшается после каждого пополнения. После полной "доливки", которая равна сумме вклада, указано пополнение от 1000 до 0. Минимум, тысяча, но ноль. Как у Голохвастова:"Да, да, но нет".
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