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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:52
uaprofi написав:Клиент_
плохо шо не даёт больше 1К...
а Вы пробовали в один день пополнять или в разные? шо оно пишет?
В Тас2Ю указана макс. сумма пополнения, которая уменьшается после каждого пополнения. После полной "доливки", которая равна сумме вклада, указано пополнение от 1000 до 0. Минимум, тысяча, но ноль. Как у Голохвастова:"Да, да, но нет".
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:33
А давно выход с плативки через моню стал платным?!
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логан1919
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:40
логан1919 написав:
А давно выход с плативки через моню стал платным?!
c 8.06.2020.
Сейчас только кеды.
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jay2004
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:20
Квесторе_поверніться написав:
то 12,5% буде жир.
По моим расчетам 12,5% будет осенью в $
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ukrprom2014
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:06
ukrprom2014 написав: Квесторе_поверніться написав:
то 12,5% буде жир.
По моим расчетам 12,5% будет осенью в $
Это у Таси. А у Лушего все 15% будет
... делайте хоть что-нибудь!
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