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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3443344434453446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:52

  uaprofi написав:Клиент_
плохо шо не даёт больше 1К...
а Вы пробовали в один день пополнять или в разные? шо оно пишет?

В Тас2Ю указана макс. сумма пополнения, которая уменьшается после каждого пополнения. После полной "доливки", которая равна сумме вклада, указано пополнение от 1000 до 0. Минимум, тысяча, но ноль. Как у Голохвастова:"Да, да, но нет".
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:33

...

А давно выход с плативки через моню стал платным?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:40

  логан1919 написав:А давно выход с плативки через моню стал платным?!


c 8.06.2020.

Сейчас только кеды.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:20

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:то 12,5% буде жир.

По моим расчетам 12,5% будет осенью в $
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:06

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:то 12,5% буде жир.

По моим расчетам 12,5% будет осенью в $

Это у Таси. А у Лушего все 15% будет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 3443344434453446
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