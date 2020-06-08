uaprofi написав:Клиент_ плохо шо не даёт больше 1К... а Вы пробовали в один день пополнять или в разные? шо оно пишет?
В Тас2Ю указана макс. сумма пополнения, которая уменьшается после каждого пополнения. После полной "доливки", которая равна сумме вклада, указано пополнение от 1000 до 0. Минимум, тысяча, но ноль. Как у Голохвастова:"Да, да, но нет".
Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka! Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:
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Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka! Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:
Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;
Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.
Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.
100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.