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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:54
Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
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lincoln2
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