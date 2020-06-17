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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3444344534463447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:54

Re: ТАСКОМБАНК

Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d

я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:21

Re: ТАСКОМБАНК

jay2004 написав:
  Faceless написав:https://tascombank.ua/news/aktsiia-splachui-komunalni-v-tas2u-vygravai-sertyfikat-rozetka-5eeb1b54a5a02300111ad77a
Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka!
Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:

Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;

Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.

Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.


100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.
Да и не просто 100 грн, а 100 грн от розетки, ещё и думай куда их пристроить))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:42

anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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