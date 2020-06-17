я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:54
Re: ТАСКОМБАНК
Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:21
Re: ТАСКОМБАНК
Да и не просто 100 грн, а 100 грн от розетки, ещё и думай куда их пристроить))
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:42
anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
Кешбечные карты!
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