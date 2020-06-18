ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:54
Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
lincoln2
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:21
jay2004 написав:
100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.
Да и не просто 100 грн, а 100 грн от розетки, ещё и думай куда их пристроить))
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:42
anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:05
omb написав: anis
та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
зараз в Розетці мега супер-дупер акції - День Народження Розетки
налітай, подешевіло!
greenozon
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:38
greenozon написав: omb написав: anis
та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
зараз в Розетці мега супер-дупер акції - День Народження Розетки
налітай, подешевіло!
В Розетці вже роки 2-3 ціни вищі, ніж в конкурентів на 5-10%...
на 95% товарних позицій.
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:51
jay2004 та ладно, есть там и нормальные предложения, особенно учитывая 5% от укрсиба и бесплатную доставку до точки выдачи
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1424
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 96 раз.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:04
jay2004 написав: greenozon написав: omb написав: anis
та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
зараз в Розетці мега супер-дупер акції - День Народження Розетки
налітай, подешевіло!
В Розетці вже роки 2-3 ціни вищі, ніж в конкурентів на 5-10%...
на 95% товарних позицій.
так я лише про поточний момент - День Народження Розетки
деякі позиції до -70% !
дещо вже вигребли під 0 -
http://prntscr.com/t29f3j
greenozon
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:17
логан1919 написав: ukrprom2014 написав: Квесторе_поверніться написав:
то 12,5% буде жир.
По моим расчетам 12,5% будет осенью в $
С какого перепугу? 100500 по счету крах Америке?
баксодержатель детект)
всё будет хорошо...
З.Ы.
таська дают супер процент по баксам 2,75)))
на руки чуть меньше ... но то всё кролики...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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