Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka! Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:
Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;
Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.
Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.
100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.
Да и не просто 100 грн, а 100 грн от розетки, ещё и думай куда их пристроить))
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грнКокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka! Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:
Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;
Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.
Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.
100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.
Знаем мы эти ахции от тазика. Даже если выполнить все условия ахции, все равно придумают что-типа "не с той карты оплатили, нужно было с другой". Другого ждать от этих шарлатанов не стоит.
ukrprom2014 написав:
Квесторе_поверніться написав:то 12,5% буде жир.
По моим расчетам 12,5% будет осенью в $
А это была бы хорошая ставочка. А то совсем оборзели банки - делают вид что им не нужны деньги вкладчиков. Еще прибегут к горшочникам и умолять их будут, чтоб вернулись в банки.. .