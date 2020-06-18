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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3444344534463447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:54

Re: ТАСКОМБАНК

Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d

я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:21

Re: ТАСКОМБАНК

jay2004 написав:
  Faceless написав:https://tascombank.ua/news/aktsiia-splachui-komunalni-v-tas2u-vygravai-sertyfikat-rozetka-5eeb1b54a5a02300111ad77a
Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka!
Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:

Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;

Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.

Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.


100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.
Да и не просто 100 грн, а 100 грн от розетки, ещё и думай куда их пристроить))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:42

anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:05

  omb написав:anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)


зараз в Розетці мега супер-дупер акції - День Народження Розетки
налітай, подешевіло! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:38

  greenozon написав:
  omb написав:anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)


зараз в Розетці мега супер-дупер акції - День Народження Розетки
налітай, подешевіло! :)


В Розетці вже роки 2-3 ціни вищі, ніж в конкурентів на 5-10%...
на 95% товарних позицій.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:51

jay2004 та ладно, есть там и нормальные предложения, особенно учитывая 5% от укрсиба и бесплатную доставку до точки выдачи
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:04

  jay2004 написав:
  greenozon написав:
  omb написав:anis та ладно, в розетке слить 100 грн не проблема)


зараз в Розетці мега супер-дупер акції - День Народження Розетки
налітай, подешевіло! :)


В Розетці вже роки 2-3 ціни вищі, ніж в конкурентів на 5-10%...
на 95% товарних позицій.


так я лише про поточний момент - День Народження Розетки
деякі позиції до -70% !

дещо вже вигребли під 0 - http://prntscr.com/t29f3j
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:17

  логан1919 написав:
  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:то 12,5% буде жир.

По моим расчетам 12,5% будет осенью в $

С какого перепугу? 100500 по счету крах Америке?


баксодержатель детект)
всё будет хорошо...
З.Ы.
таська дают супер процент по баксам 2,75)))
на руки чуть меньше ... но то всё кролики...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 02:16

  jay2004 написав:
  Faceless написав:https://tascombank.ua/news/aktsiia-splachui-komunalni-v-tas2u-vygravai-sertyfikat-rozetka-5eeb1b54a5a02300111ad77a
Cплачуй та вигравай» — з 1 по 22 червня здійсни від 3-х платежів за комунальні послуги в TAS2U та бери участь в розіграші сертифікатів Rozetka!
Щоб взяти участь в акції потрібно зробити кілька простих дій:

Встанови додаток TAS2U та додай свою картку емітовану ТАСКОМБАНКОМ;

Здійсни 3 комунальні платежі до 22 червня 2020 року.

Вже 24 червня 2020 року 6 переможців, яких ми, як завжди, визначимо за допомогою random.org, отримають цінні призи — Подарункових сертифікатів по 100 гривень кожний на купівлю товарів на сайті https://rozetka.com.ua.


100 гривень, Ви серйозно? При правильному підході - за одну оплату комуналки можна кешбеком взяти 100 грн ГАРАНТОВАНО.


Знаем мы эти ахции от тазика. Даже если выполнить все условия ахции, все равно придумают что-типа "не с той карты оплатили, нужно было с другой". Другого ждать от этих шарлатанов не стоит.

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:то 12,5% буде жир.

По моим расчетам 12,5% будет осенью в $

А это была бы хорошая ставочка. :D А то совсем оборзели банки - делают вид что им не нужны деньги вкладчиков. Еще прибегут к горшочникам и умолять их будут, чтоб вернулись в банки.. :lol: .
Alex2007
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