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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:35
guntherhouse777 написав:
Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...
Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа
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Ferlakur
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:04
Ferlakur написав: guntherhouse777 написав:
Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...
Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа
Нужно участвовать. Подержи ТАЗик - он тонет стремительно...
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