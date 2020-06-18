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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3445344634473448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:35

  guntherhouse777 написав:Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...

Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:04

  Ferlakur написав:
  guntherhouse777 написав:Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...

Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа :mrgreen:


Нужно участвовать. Подержи ТАЗик - он тонет стремительно...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:58

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Подержи ТАЗик - он тонет стремительно...

Ше не тоне
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:18

  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:
  guntherhouse777 написав:Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...

Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа :mrgreen:


Нужно участвовать. Подержи ТАЗик - он тонет стремительно...


скільки вже мульйонів винесли, колего? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:27

  guntherhouse777 написав:Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...

Да уж, это не Рио да Жанейро, т.е. Укрсиб :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:33

  greenozon написав:
  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа :mrgreen:


Нужно участвовать. Подержи ТАЗик - он тонет стремительно...


скільки вже мульйонів винесли, колего? :)


0,55. Ще одна "сковорідка", на депозиті, залишилася :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:34

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Подержи ТАЗик - он тонет стремительно...

Ше не тоне
https://minfin.com.ua/banks/rating/


Рейтинг устойчивости банков по итогам 1 квартала 2020.

Так, в першому кварталі ще ніхто і не виносив...
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jay2004
 
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Подякував: 53 раз.
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